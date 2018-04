Ce spune ministrul de Finante despre proiectul care obliga romanii din afara sa justifice sumele peste 1.000 de euro trimise in tara

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca proiectul care stabileste ca romanii din strainatate sa justifice sumele de peste 1.000 euro trimise in tara face parte din transpunerea unei prevederi europene, dar ca Romania nu ar trebui sa se grabeasca sa o transpuna.



Afirmatia vine in contextul in care pe site-ul Oficiului pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) apare inca din 31 ianuarie un proiect de lege prin care romanii din diaspora vor fi obligati sa justifice cu documente sumele trimise in tara mai mari de 1.000 de euro, riscand confiscarea banilor si amenzi…