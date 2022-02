Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, anunta ca, in acest moment, nu exista nicio optiune pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu, precizand ca, in viitor, se intentioneaza lansarea proiectului privind stagiul militar voluntar. El a fost intrebat duminica, la Prima TV, daca in acest…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca, in acest moment, nu exista nicio optiune pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu, precizand ca, in viitor, se intentioneaza lansarea proiectului privind stagiul militar voluntar. El a fost intrebat duminica, la Prima TV, daca in acest moment…

- Reintroducerea serviciului militar obligatoriu nu este o opțiune, spune Ministrul Apararii, care anunța ca ministerul de resort va lansa stagiul militar voluntar. Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca, la acest moment, nu exista nicio optiune pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu.…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, a declarat, intr-un interviu difuzat duminica de Prima TV, ca in acest moment autoritațile nu au in vedere reintroducerea stagiului militar obligatoriu, dar este in discuții un proiect pentru stagiu voluntar. „In acest moment nu avem in niciun fel opțiune…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, anunta ca, in acest moment, nu exista nicio optiune pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu, precizand ca, in viitor, se intentioneaza lansarea proiectului privind stagiul militar voluntar.El a fost intrebat duminica, la Prima TV, daca in acest…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca, in acest moment, nu exista nicio optiune pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu, precizand ca, in viitor, se intentioneaza lansarea proiectului privind stagiul militar voluntar. El a fost intrebat duminica, la Prima TV, daca in acest moment…

- Reintroducerea serviciului militar obligatoriu nu este o opțiune. Ministrul Apararii: Vom lansa stagiul militar voluntar Reintroducerea serviciului militar obligatoriu nu este o opțiune. Ministrul Apararii: Vom lansa stagiul militar voluntar Vasile Dincu, ministrul Apararii, a declarat ca, la acest…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a anuntat, joi, in emisiunea Talk News de la Profit TV ca pensiile militarilor sub 2.500 de lei vor creste cu 10%, din 2022, prevederea urmand a fi cuprinsa in bugetul de stat pentru anul viitor. Vasile Dincu a fost intrebat daca pensiile militarilor de pana in 2.500…