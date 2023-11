La nivelul Ministerului Energiei a fost creat un grup de lucru compus din experți din cadrul instituției, ai Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) și Consiliului Concurenței pentru elaborarea schemei de ajutor de stat care va viza marii consumatori industriali de energie electrica, a raspuns Ministerul Energiei la solicitarea HotNews.ro. Intrebat daca exista vreun conflict de interese in condițiile in care tatal ministrului este administrator al Alro, unul dintre beneficiari, ministerul a spus ca ministrul iși deleaga atribuțiile.