Ce spune Ministerul Educatiei despre concedierea a peste 1.000 de profesori

- Deputatul PNL Marilen Pirtea spune ca niciun considerent financiar nu poate justifica reducerea de posturi in sistemul scolar preuniversitar, iar semnalul de alarma tras de Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret", care acuza Ministerul Educatiei ca se pregateste sa emita un ordin…

- Federatia Sindicatelor din Educatie „SPIRU HARET” condamna intentia Ministerului Educatiei de a diminua substantial numarul de posturi de la nivelul invatamantului preuniversitar in anul scolar 2018-2019, singurul argument fiind cel al realizarii de economii la bugetul de stat.

