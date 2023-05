Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 17 ani, Mihai Traistariu facea furori la Eurovision. La Atena, cu celebra piesa „Tornero”, el s-a clasat pe locul 4. In prezent, artistul se arata complet dezamagit de competiția muzicala internaționala, spunand ca aceasta s-a „ciudațit”.

- Dupa Tavi Colen și Marcel Pavel, Mihai Traistariu și-a exprimat indignarea fața de organizarea competiției Eurovision 2023, dupa ce reprezentantul Romaniei, Theodor Andrei, a ratat calificarea in marea finala a concursului ce va avea loc sambata, 13 mai, in Marea Britanie. Ce a declarat fostul solist…

- Ediția din anul 2023 a concursului Eurovision a inceput cu critici dure pentru Theodor Andrei, reprezentantul Romaniei de aceasta data. Norvegia a analizat atent prestația lui și spectacolul pe care l-a facut, iar comentariile acide nu au incetat sa apara imediat.

- Pasha Parfeni și echipa sa au participat ieri la prima repetiție pentru semifinala Eurovision 2023, care va avea loc pe 9 mai la Liverpool. Conceptul scenic este similar cu cel din cadrul finalei naționale.

- EXPLOZIE DE ENERGIE… Vineri seara, in prima semifinala LIVE Romanii Au Talent (RAT) 2023, trupa Monique Family din Barlad au starnit ropote de aplauze cu prestația lor. Juriul a apreciat prestația trupei Monique Family. Cei 41 de tineri dansatori, de la 6 ani la 18 ani, s-au calificat in finala, spre…

- In Moldova a avut loc Finala Naționala a Concursului muzical Eurovision 2023. {{665640}}Juriul și publicul au decis cine va reprezenta țara noastra la Liverpool, transmite Noi.md. Astfel, in acest an Republica Moldova va fi reprezentata la Eurovision de Pasha Parfeni In acest an, 37 de țari participa…

- In exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, Mihai Traistariu a dat pronosticul pentru Eurovision 2023! Mai mult decat atat, iata ca reprezentantul Romaniei la Eurovision de anul acesta, Theodor Andrei, a și fost jurizat, la cateva concursuri, chiar de catre Mihai…

- Mihai Traistariu este critic dupa Selecția Naționala pentru Eurovision din acest an, pe care a urmarit-o, de data aceasta, din postura de invitat special, in platoul TVR. Traistariu este de parere ca Theodor Andrei a meritat sa caștige selecția anul acesta, dar nu-i da mari șanse la Liverpool, potrivit…