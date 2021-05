Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul anti-COVID-19 de la Pfizer/BioNTech ar putea primi aprobare de la Agenția Europeana pentru Medicamente pentru a fi administrat la copii cu varste intre 12 și 15 ani. EMA a inceput procesul de evaluare cu privire la utilizarea vaccinului Pfizer/BioNTech la copii și adolescenți in data de 3 mai,…

- "Ne așteptam la modificarea recomandarilor din prospect, este posibil ca vaccinul sa nu fie recomandat persoanelor cu risc de a dezvolta reacții trombotice", a precizat Gheorghița in cadrul conferinței saptamanale de presa susținute la Palatul Victoria, relateaza HotNews.ro .Potrivit coordonatorului…

- Uniunea Europeana (UE), la fel ca Uniunea Africana (UA), urmeaza sa primeasca pana la 400 de milioane de doze de vaccin impotriva covid-19 Johnson & Johnson, care a declarat pentru AFP ca livrarile in Europa urmeaza sa inceapa la 19 aprilie, potrivit News.ro. Acest vaccin este al patrulea…

- Vaccinul impotriva COVID-19 de la Johnson&Johnson va fi livrat in Europa incepand cu 19 aprilie. Vaccinul impotriva COVID-19 al grupului american Johnson&Johnson va fi livrat in Europa incepand cu 19 aprilie, a anuntat luni societatea, potrivit AFP. Acest vaccin a fost, la jumatatea lui martie, al patrulea…

- Pfizer și BioNTech verifica, printr-un studiu, daca o a treia doza a vaccinului anti-COVID-19 poate oferi protecție suplimentara impotriva noilor tulpini de COVID, informeaza Hotnews , care citeaza Washington Post. Pfizer si BioNTech anunta ca au demarat un studiu restrans pentru a vedea daca o a treia…

- Vaccinul impotriva COVID-19 de la Pfizer/BioNTech are o eficienta de 94%, a aratat un studiu efectuat in Israel, țara cu cea mai mare rata de vaccinare. Rezultatele unui studiu efectuat in Israel au aratat ca vaccinul impotriva COVID-19 de la Pfizer/BioNTech are o eficiența de 94%. Cercetatorii au…

- Vaccinul anti-COVID-19 de la Johnson & Johnson urmeaza sa fie autorizat in Europa pana in martie de catre Agenția Europeana a Medicamentului. Anunțul a fost facut de Massimo Scaccabarozzi, director la Janssen Italia, o filiala a grupului american Johnson & Johnson, dupa cum arata Reuters , citat de…