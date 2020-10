Stiri pe aceeasi tema

- Medicul presedintelui Donald Trump, Sean Conley, a informat in noaptea de sambata ca liderul american a facut progrese substantiale in recuperarea dupa infectarea cu noul coronavirus, continua sa nu aiba febra si nu are nevoie de oxigen suplimentar, transmite duminica dpa. Presedintele Donald Trump…

- Medicul presedintelui Donald Trump, Sean Conley, a informat in noaptea de sambata ca liderul american a facut progrese substantiale in recuperarea dupa infectarea cu noul coronavirus, continua sa nu aiba febra si nu are nevoie de oxigen suplimentar, transmite duminica dpa citata de Agerpres. Presedintele…

- Medicul presedintelui Donald Trump, Sean Conley, a informat in noaptea de sambata ca liderul american a facut progrese substantiale in recuperarea dupa infectarea cu noul coronavirus, continua sa nu aiba febra si nu are nevoie de oxigen suplimentar, transmite duminica dpa . Presedintele Donald Trump…

- Medicul presedintelui Donald Trump, Sean Conley, a informat in noaptea de sambata ca liderul american a facut progrese substantiale in recuperarea dupa infectarea cu noul coronavirus, continua sa nu aiba febra si nu are nevoie de oxigen suplimentar, scrie Agerpres.

- "La acest moment, eu si echipa mea suntem extrem de incantati de progresele pe care le face presedintele. Incepe sa scape de simptome", a declarat dr. Sean Conley, medicul Casei Albe, conform NY TIMES. Citeste si: Donald Trump, spitalizat si tratat cu Remdesivir dupa ce a anuntat ca are COVID-19.…

- REGN-COV2 este un medicament pe baza de anticorpi monoclonali, produs de compania Regeneron, și care pana acum a fost testat pe doar 275 de persoane. Cu toate ca este in faza experimentala și nu a fost autorizat, Donald Trump, diagnosticat cu COVID-19, a primit tratamentul, chiar intr-o doza mai mare…

- Donald Trump este bine și va ramine izolat la Casa Alba pentru moment, a declarat medicul președintelui american. Președintele SUA Donald Trump a anunțat ca este infectat cu coronavirus. Intr-un mesaj pe Twitter, el a comunicat ca și soția sa, Melania, a ieșit pozitiva in urma testarii. {{469830}}Medicul…

- Intr-un comunicat emis in jurul aceleiasi ore, medicul presedintelui, Sean Conley, a declarat ca a primit confirmarea testelor pozitive joi seara. "Presedintele si prima Prima Doamna se simt amandoi bine in acest moment si intentioneaza sa ramana in Casa Alba pe perioada convalescentei", a…