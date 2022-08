Stiri pe aceeasi tema

- Un accident puternic a avut loc noaptea trecuta in localitatea Cobadin, din Constanța. Doua autoturisme au intrat in coliziune, apoi au fost aruncate in alte doua mașini parcate. In urma impactului devastator, doua adolescente, in varsta de 13 și 16 ani, și-au pierdut viața. Autoturismul in care acestea…

- Tragedia de la Cobadin, judetul Constanta, a șocat intreaga țara. Cine sunt Anca și Daniela, cele doua adolescente in varsta de 13, respectiv 16 ani, care au murit in accidentul provocat de tanarul de 16 ani. Cum s-a intamplat totul.

- Adolescentul de 16 ani care noaptea trecuta a intrat cu viteza intr-o alta mașina in localitatea constanteana Cobadin a furat cheile mașinii de la matușa sa, potrivit ziarului local Ziua de Constanța. Femeia a mai povestit ca baiatul nu este la primul accident. Doua fete de 13 si 16 ani au murit, alti…

- Doua fete de 13 si respectiv 16 ani au murit in urma unui accident rutier care s a produs noaptea trecuta la Cobadin. La volanul unui autoturism se afla un tanar de 16 ani. Fetele se aflau cu el in masina. Impactul a fost atat de puternic, incat copilele au fost aruncate din vehicul. In dreapta soferului…

- Doua fete de 13 si respectiv 16 ani au murit in urma unui accident rutier care s a produs noaptea trecuta la Cobadin.Va prezentam imagini din noaptea tragediei care a curmat viata celor doua copile. Oficial de la IPJ Constanta Astazi, in jurul orei 1:40, politistii rutieri au fost sesizati cu privire…

- Patru barbați din Buzau și-au pierdut viața in cumplitul accident produs ieri pe DN 2 E 85 la Sinești. Ei se aflau intr-unul dintre cele trei autoturisme implicate in evenimentul rutier. Al cincilea buzoian din aceeași mașina a supraviețuit impactului puternic, produs pe fondul patrunderii pe contrasens…

- Un accident foarte grav s a petreceut, ieri, 05 iunie in judetul Constanta.O femeie de 43 de ani a murit in urma imapctului.Anuntul IPJ Constanta Astazi, in jurul orei 19.00, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 22, in apropierea localitatii Sibioara.Deplasati…

- Datele de zbor de la cutia neagra recuperata de la avionul China Eastern Airlines (600115.SS), a carui prabușire in martie a dus la noartea a 132 de persoane, indica ca cineva din cabina de pilotaj a prabușit in mod intenționat avionul.