Ce spune Marcel Ciolacu despre multinaţionale şi despre îngheţarea angajărilor la stat Intrebat duminica, la Prima Tv, despre relatiile dintre statul roman si companiile multinationale, liderul social-democrat afirma ca isi doreste un „gentleman agreement” cu acestea si „o discutie institutionala”. „Sa fie o discutie institutionala si sa gasim calea de mijloc. Multinationalele normal ca au foarte multi analisti financiari si gasesc totdeauna optimizarile fiscale ca sa faca fata sau sa exporte capitalul din Romania. Si atunci, trebuie o discutie institutionala intre statul roman si multinationale si gasita calea de mijloc astfel incat nici dansii sa nu plateasca asa de multi bani… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

