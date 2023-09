Ce spune Marcel Ciolacu despre compensarea cu 50 de bani a preţului carburanţilor Premierul Marcel Ciolacu a declarat, chestionat daca este luata in calcul reintroducerea masurii de compensare a pretului carburantilor cu 50 de bani, in conditiile in care benzina a ajuns la 7,5 lei per litru, ca va exista o discutie in Guvern pentru a vedea de ce a crescut pretul. Liderul PSD a adaugat ca tara noastrea are al doilea cel mai mic pret la carburanti din Europa, iar scumpirea nu este atat de mare, acciza fiind raportata la anul 2018. „Deci statul roman in acest moment ia cea mai mica acciza din Europa ca sa mentinem inflatia cu o singura cifra, cum am reusit”, a mai precizat prim-ministrul.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, chestionat daca este luata in calcul reintroducerea masurii de compensare a pretului carburantilor cu 50 de bani, in conditiile in care benzina a ajuns la 7,5 lei per litru, ca va exista o discutie in Guvern pentru a vedea de ce a crescut pretul.Liderul…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca vrea sa afle de ce au crescut prețurile la carburanți, dar a evitat un raspuns concret privind reintroducerea subvenției de 50 de bani. Premierul Marcel Ciolacu a declarat, chestionat daca este luata in calcul reintroducerea masurii de compensare a pretului carburantilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, chestionat daca este luata in calcul reintroducerea masurii de compensare a pretului carburantilor cu 50 de bani, in conditiile in care benzina a ajuns la 7,5 lei per litru, ca va exista o discutie in Guvern pentru a vedea de ce a crescut pretul, relateaza News.ro.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, chestionat daca este luata in calcul reintroducerea masurii de compensare a pretului carburantilor cu 50 de bani, in conditiile in care benzina a ajuns la 7,5 lei per litru, ca va exista o discutie in Guvern pentru a vedea de ce a crescut pretul. Liderul PSD a adaugat…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, chestionat daca este luata in calcul reintroducerea masurii de compensare a pretului carburantilor cu 50 de bani, in conditiile in care benzina a ajuns la 7,5 lei per litru, ca va exista o discutie in Guvern pentru a vedea de ce a crescut pretul. Liderul PSD a adaugat…

- „O sa am o discutie sa vedem de ce a crescut pretul. Am inteles ca s-a marit iarasi barilul. Este foarte usor de influentat in urma razboiului, dar vreau sa va spun un lucru – stiti ca avem al doilea pret din Europa ca si cel mai mic. Mi se pare ca Bulgaria mai are cu 0,1 mai putin de cat Romania. Deci…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, la inceputul intalnirii consultative de la Guvern cu ONG-uri pentru reforma sistemului de asistenta sociala din Romania, ca Executivul va veni cu o ordonanta de urgenta pana pe 31 august care sa schimbe sistemul de control si autorizare privind centrele de…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca anul trecut au fost 8,1 milioane de concedii medicale, la o populatie lucrativa de 6 milioane de romani si ca a cerut o analiza foarte clara sa vada din ce domenii au fost, public sau privat. „Am aflat si eu in sedinta de guvern, aveam anumite semnale si astept…