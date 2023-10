Ce spune Marcel Ciolacu despre abţinere la rezoluţia ONU, privind armistițiul dintre Israel și Gaza Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca aproape toata Europa s-a abtinut la votul rezolutiei ONU prin care se cere un armistitiu imediat intre Israel si militantii palestinieni Hamas pentru a putea fi trimise ajutoare in Fasia Gaza. ”Aproape toata Europa s-a abtinut fiindca am fost nemultumiti cu textul si mi s-a parut corect”, a explicat Marcel Ciolacu, sambata, dupa ce a fost intrebat de ce Romania s-a abtinut la vot. Adunarea Generala a ONU a adoptat, vineri, cu o majoritate covarsitoare, o rezolutie prin care cere un armistitiu umanitar imediat intre Israel si militantii palestinieni Hamas… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat sambata, 28 octombrie, ca aproape toata Europa s-a abtinut la votul rezolutiei ONU prin care s-a cerut un armistitiu imediat intre Israel si militantii palestinieni Hamas, astfel incat sa poata fi trimise ajutoare umanitare in Fasia Gaza, pentru a explica poziția țarii…

- ”Aproape toata Europa s-a abtinut fiindca am fost nemultumiti cu textul si mi s-a parut corect”, a explicat Marcel Ciolacu, sambata, dupa ce a fost intrebat de ce Romania s-a abtinut la vot. Adunarea Generala a ONU a adoptat, vineri, cu o majoritate covarsitoare, o rezolutie prin care cere un armistitiu…

- Republica Moldova, alaturi de alte 44 de state, s-a abținut sa voteze, vineri, rezoluția Adunarii Generala a ONU, care cere un armistițiu umanitar imediat intre Israel și militanții palestinieni Hamas. De cealalta parte, Ungaria, Austria, Cehia și Croația au votat impotriva, la fel ca și SUA, informeaza…

