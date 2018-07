Ce spune Maradona dupa eliminarea Argentinei (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Jorge Sampaoli nu va demisiona din postul de selectioner al nationalei Argentinei dupa infrangerea suferita impotriva Frantei (3-4) in optimile de finala ale Cupei Mondiale 2018, scrie France Football. Desi Argentina a dezamagit la Mondial si a parasit competitia in urma esecului cu Franta, Sampaoli…

- Renașterea lui Messi și a Argentinei au dat speranțe nu doar sud-americanilor care vor sa-l vada pe Leo incoronat la Mondialul din Rusia, ci și fanilor din Romania ai "pumelor". Foștii fotbaliști dinamoviști sunt mari fani ai lui Messi și compania. ...

- Un tanar s-a sinucis, dupa ce Argentina a pierdut meciul cu Croația, jucat joi in cadrul grupei D a Mondialului din Rusia, scrie digisport.ro. Dinu Alex, care locuia in India, era fan infocat al lui Messi și nu suporta ideea unei infrangeri a Argentinei.

- Hagi a fost dezamagit de Messi dupa primul joc al Argentinei la Mondial. In schimb, Cristiano Ronaldo poate fi golgheterul turneului final. "Regele" regreta si acum absenta Romaniei de la Campionatul Mondial. Hagi a urmarit Mondialul din Rusia la TVR si are deja primele dezamagiri: Argentina si Messi. „Messi…

- Usain Bolt ține cu Leo Messi la acest turneu final. "Avem o oportunitate excelenta. Daca jucam bine, o sa ajungem in finala și chiar s-o caștigam", a declarat jamaicanul, cel mai rapid om de pe planeta. Argentina are un suporter special la Mondialul din Rusia. Usain Bolt s-a declarat cucerit de Messi…

- Messi, Higuain, Di Maria sau Dybala. Nu conteaza. Fanii Argentinei știu mai bine. Echipa lui Jorge Sampaoli se afla in grupa D la CM din Rusia, alaturi de Islanda, Croația și Nigeria. Iar un audio postat de un fan haios face furori pe twitter. Iata sfaturile pentru selecționerul Sampaoli. "Prietenașule,…

- Portarul Sergio Romero, 31 de ani, va absenta de la Campionatul Mondial din Rusia din cauza unei accidentari. Portarul lui Manchester United, titular incontestabil in naționala Argentinei, a suferit o accidentarea la genunchi și a fost scos din lotul echipei lui Jorge Sampaoli, avand nevoie de operație.…