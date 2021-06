Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri, in judetul Gorj, referindu-se la candidatura premierului Florin Citu pentru functia de presedinte al partidului, ca "probabil el acum e in faza in care trebuie sa se convinga pe sine" pentru a-i putea ulterior convinge pe altii, mentionand ca nu i-a…

- „«Voi fi presedintele PNL», trebuie sa-si repete de 20 de ori. Ca sa ii convingi pe altii, trebuie sa fii tu convins si probabil el acum e in faza in care trebuie sa se convinga pe sine ca sa poata sa-i convinga si pe altii", a afirmat Ludovic Orban, intrebat vineri la vizita vizitei in comuna Bumbesti…

- Intrebat la o conferința de presa susținuta vineri, la Piatra Neamț, daca ia in calcul sa candideze la functia de presedinte al Romaniei la alegerile prezidentiale din 2024, premierul Florin Cițu a replicat ca momentan, nu. „In acest moment, nu. Avem foarte multe de facut la guvernare. Avem o campanie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a transmis vineri, in judetul Gorj, ca va fi un presedinte de partid mai bun decat Florin Citu si a enumerat mai multe calitati care il recomanda pentru un nou mandat in fruntea formatiunii. Printre acestea, el a subliniat ca stie sa negocieze, ca are un sistem de a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, sambata, ca va respecta o eventuala decizie de inlocuire a sa de la conducerea Camerei Deputatilor, daca va pierde alegerile interne in fata premierului Florin Citu si daca viitoarele structuri de conducere ale partidului vor stabili acest lucru dupa Congresul…

- Primarul Clujului, Emil Boc, a anunțat ca il va susține pe premierul Florin Cițu daca va candida in cadrul Congresului PNL pentru funcția de președinte al partidului, potrivit B1TV . „Eu nu m-am dat dupa fusta matușii Marioara sa spun ca nu m-am gandit, ca aștept sa vad cine candideaza, ca va voi raspunde…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat marți ca este convins ca va caștiga un nou mandat de lider al formațiunii, chiar și in competiție cu premierul Florin Cițu. Șeful liberalilor a indicat ca și daca unele filiale nu și-au declarat sprijinul pentru candidatura sa la Congres, el cunoaște toți primarii…

- Liberalii au discutat luni, în ședința Biroului Executiv, despre organizarea congresului pentru alegerea unei noi conduceri a partidului. Președintele PNL, Ludovic Orban, le-a propus liberalilor ca pe 15 septembrie sa fie data la care sa aiba loc alegerea conducerii, fapt care a creat proteste…