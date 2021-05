Ce spune Ludovic Orban despre noul Avocat al Poporului

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban , președintele PNL, vrea sa organizeze congresul pentru alegerile conducerii partidului in luna septembrie, cel mai probabil pentru data de 15 septembrie, au declarat surse politice. Luni, in ședința Biroului Executiv al PNL, Ludovic Orban le-a cerut liderilor sa se mobilizeze pentru organizarea…

- Andi Manciu, consilier de stat si seful Grupului de Comunicare Strategica, a anuntat, luni, ca si-a dat demisia din functia detinuta in Guvernul Romaniei, dupa aproape un an si jumatate in care a ocupat aceasta functie. Seful Grupului de Comunicare Strategica fusese instalat in functie de fostul premier…

- Premierul Florin Citu a declarat, dupa semnarea protocolului coalitiei prin care i se limiteaza atributiile de remaniere a ministrilor, ca din partea PNL a semnat președintele partidului, Ludovic Orban. Intrebat ce se va intampla daca va dori sa remanieze un ministru, iar partenerii de coalitie se…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a reactionat la acuzatiile lansate de Vlad Voiculescu, ministrul Sanatatii, cu privire la masluirea datelor despre pandemie de catre Guvernul Orban, inainte de alegerile de anul trecut. “Ministrul Sanatatii trebuie sa fie foarte ocupat. Nu comentez un comentariu (sic!).…

- Vicepremierul Dan Barna susține ca președintele s-a implicat in scandalul de la nivelul coaliției de guvernare, in care mai mulți lideri PNL, inclusiv premierul Florin Cițu, arata cu degetul spre ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, cerandu-le reprezentanților partidelor sa il susțina pe Voiculescu.…

- Coaliția de guvernare cauta, de cateva luni, o persoana care sa poata fi numita in funcția de Avocat al Poporului. Deși au anunțat la fiecare ieșire publica inlocuirea din funcție a actualului demnitar, Renate Weber, Ludovic Orban și Dan Barna, principalii lideri ai partidelor din coaliție, nu au gasit…

- Biroul Politic Judetean al PNL Vrancea a decis, vineri, sustinerea lui Ludovic Orban pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal. Anunțul vine cu doar cateva ore inainte de vizita lui Florin Cițu la Focșani și in contextul in care acesta din urma a anunțat ca intenționeaza sa candideze…

- Președintele PNL Ludovic Orban și premierul Florin Cițu i-au raspuns lui Dan Barna care a declarat la Digi24 ca fiecare partid din coaliția de guvernare iși evalueaza propriii miniștri, iar o decizie privind remanierea unui membru din Cabinet nu va putea fi luata de premier. „Demiterea se face la propunerea…