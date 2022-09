Ce spune Ludovic Orban despre ajutorul de stat acordat companiei Blue Air

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca Guvernul va aloca 5 milioane de lei companiei TAROM, pentru a trimite aeronave care sa preia romanii afectati de suspendarea zborurilor Blue Air. Intr-o declarație la Antena 3, Grindeanu a precizat ca, ulterior, Guvernul se va indrepta impotriva…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a convocat celula de criza la nivelul Guvernului, pentru a urgenta rezolvarea situatiei cetatenilor romani afectati de suspendarea zborurilor companiei Blue Air. este numarul de telefon la care romanii din afara granitelor afectati de suspendarea zborurilor companiei…

- Angajați ai companiei aeriene care a anulat, marți, toate zborurile pana lunea viitoare spun ca au aflat „in același timp cu calatorii” ca avioanele nu mai pleaca Sute de oameni s-au trezit marți, 6 septembrie, cu zborurile anulate , dupa ce Blue Air a anunțat suspendarea zborurilor. Calatorii nemulțumiți…

- Romania a primit o prima transa din ajutorul acordat de Uniunea Europeana pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu cazarea si masa refugiatilor din Ucraina, a declarat, miercuri, la Suceava premierul Nicolae Ciuca.

- CNAS: Ajutorul de 700 de lei acordat pensionarilor cu venituri mici nu afecteaza plafonul de compensare a medicamentelor Ajutorul financiar in valoare de 700 de lei, acordat in luna iulie 2022 pensionarilor cu venituri mai mici sau egale cu 2.000 de lei prin punerea in aplicare a Ordonanței de Urgența…

- Ajutorul financiar de 700 de lei pentru persoanele cu pensie mai mica sau egala cu 2000 de lei va fi acordat in iulieVarstnicii cu o pensie mai mica sau egala cu 2000 de lei vor primi luna aceasta un ajutor financiar de 700 de lei, acordat o singura data. Ajutorul financiar de 700 de lei va fi primit…

- Ajutorul de 700 de lei va ajunge, in luna iulie, la circa 3,2 milioane de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.000 de lei. Sprijinul este acordat de stat doar in aceasta luna, pentru a compensa scumpirile la alimente determinate de majorarea facturilor la energie. Pensionarii trebuie si știe…