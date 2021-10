Școala 9 a cautat in legislație și a vorbit cu experții in educație pentru a ințelege in ce masura opiniile personale ale cadrelor didactice iși pot face loc in cadrul orelor, așa cum s-a intamplat in cazul profesoarei antivacciniste din Botoșani. Profesoara de muzica Doina Amarandei a fost inregistrata in timp ce statea la catedra fara masca și le spunea elevilor ca daca te vaccinezi „ajungi leguma”, un „cobai la nenorociții aia de la Organizația Mondiala a Sanatații” și ca spitalele „sunt abatoare”. Au fost demarate anchete, atat de la Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Botoșani,…