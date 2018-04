Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Pandelea, condamnat definitiv la 25 de ani, 10 luni si 20 de zile de inchisoare pentru ca a ucis o femeie intr-un apartament din Alba Iulia, s-a ales cu un nou dosar penal. Acesta a fost trimis in judecata pentru tentativa de evadare din Penitenciarul Aiud. Pandelea a incercat sa escaladeze gard,…

- Inchisoare cu suspendare pentru șoferul care a ucis o tanara in timp ce facea driftur. Andrei Caramelea, tanarul din Leoni, a fost condamnat la doi ani și opt luni de inchisoare cu suspendare. Decizia este definitiva, relateaza sursata.ro . Completul de judecata al Curții de Apel Pitești a decis sa…

- Laurette nu se teme sa divorțeze de Ciprian Nistor, care se afla la inchisoare, si a vorbit despre acest subiect la o emisiune tv. INCREDIBIL! Cum a pozat LAURETTE in timp ce sotul ei este in inchisoare FOTO "Eu raman atasata. Am vorbit, dar nu am fost eu cea care a bagat divort. El…

- Laurette nu trece printr-o perioada tocmai buna, este in plin divorț cu soțul ei, care se afla in inchisoare. Vedeta a marturisit ca toata situația este una tensionata și nu poate da un raspuns concret despre divorț, insa este cert faptul ca nu poate sta in casa, liniștita pe a-și aștepta soțul. „Eu…

- In 2011, Carmen Bejan, o studenta din Timisoara, era condamnata la 20 de ani de inchisoare dupa ce - ajutata de iubitul ei de atunci - a omorat un barbat care intentiona sa o violeze, scrie stirilekanald.ro. In inchisoare, in 2012, Carmen s-a maritat cu Claudiu Satran, care isi ispasea pedeapsa pentru…

- La cateva zile dupa ce a depus cererea de divort, Brigitte si-a serbat ziua de nastere intr-un club din Capitala. Alaturi de ea au fost prietenii apropiati, insa nu si Ilie Nastase, inca sotul ei. Vedeta a vrut sa le arate prietenilor virtuali ca, desi a bagat divort de sotul ei, acesta i-a trimis un…

- O femeie a fost condamnata la patru ani de închisoare luni, la Sankt Petersburg, pentru ca si-a vândut bebelusul nou-nascut pentru suma de 166 de euro pe care a cheltuit-o imediat pentru un bilet de avion, au anuntat surse apropiate tribunalului local, relateaza AFP. Femeia,…

- Decizia Curtii de Apel Galati a fost anuntata vineri, la un an si jumatate dupa accidentul in urma caruia au murit doi copii. Judecatorii au decis sa respinga apelul lui Ivanciu Corcioveiu si i-au marit pedeapsa initiala de 5 ani de inchisoare. Potrivit Mediafax, decizia Curtii de Apel…