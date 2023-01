Stiri pe aceeasi tema

- Iasmina Halas a fost ceruta in casatorie in urma cu o luna și iși dorește sa faca urmatorul pas in relația sa. Vedeta se gandește la casatorie, dar și la venirea pe lume a unui copil. Considera ca decizia va fi extrem de bine gandita, fiind alaturi de barbatul pe care il iubește.

- Larisa Udila are toate motivele sa radieze de fericire. Bruneta se bucura de o casnicie de vis alaturi de partenerul ei de viața, iar totodata este o mamica implinita. Cat de mare a crescut fiul ei, Milan. Vedeta a postat in mediul online un videoclip emoționant alaturi de copilul ei. Ce mesaj a publicat.

- Ramona Badescu a spus ce planuri are pentru anul acesta și ca iși dorește sa se intoarca pe scena. Actrița are un program foarte incarcat, insa vrea sa continue sa faca ceea ce ii place. Vedeta a anunțat ca iși dorește sa se intoarca la munca. Ramona Badescu, in varsta de 54 de ani, are o cariera de…

- Cu ocazia lansarii documentarului sau la Apple Tv+, Selena Gomez explica, in numarul din 3 noiembrie al revistei Rolling Stone, de ce nu va putea niciodata sa aduca pe lume un copil. Selena Gomez trebuie sa faca fața bipolaritații. Pentru a invinge aceasta boala, ea face un tratament dificil care are…

- In varsta de 41 de ani, Anca Serea are șase copii. Partenerul ei, Adi Sina, iși dorește mult și al șaptelea copil, insa vedeta s-a confruntat cu probleme de sanatate. A suferit de anemie, fapt care a impiedicat-o sa ramana iar gravida. Acum, ea iși ține problemele in frau, așa ca nu exclude posibilitatea…