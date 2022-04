Stiri pe aceeasi tema

- Ce vedeta din Romania a reușit sa slabeasca mult, dupa ce a nascut și unde poate fi vazuta aceasta pe micul ecran. Vedeta a nascut in urma cu un an și, alaturi de iubitul ei artist, formeaza unul dintre cele mai celebre cupluri din țara noastra. Ea a slabit nu mai puțin de 15 kilograme, […] The post…

- Gabriela Cristea, in varsta de 47 de ani, este casatorita cu Tavi Clonda și au impreuna doua fetițe. Dupa cea de-a doua naștere, prezentatoarea TV nu a mai reușit sa slabeasca, iar acum marturisește cat ii este de greu sa revina la silueta de dinainte „In fiecare zi sunt disperata cu asta, cu slabitul,…

- Deea Maxer și-a sarbatorit ziua de naștere pe 20 februarie, iar astazi este ziua lui Andreas. Se pare ca in familia Maxer petrecerile vin una dupa alta. Vedeta a implinit frumoasa varsta de 32 de ani și a povestit ca intreaga familie a fost alaturi de ea și s-a simțit foarte bine.

- Brigitte Pastrama iși sarbatorește ziua de naștere, iar dupa ce seara trecuta a petrecut, astazi a avut parte de o surpriza emoționanta. Vedeta a izbucnit in lacrimi, atunci cand in fața casei a fost așteptata cu tort, flori și baloane.

- Gina Pistol a devenit mama pentru prima data in urma cu aproape de un an, moment in care corpul ei a suferit unele modificari. Ei bine, ambițioasa așa cum ne-a obișnuit, frumoasa prezentatoare TV a decis ca este momentul sa revina la sileuta pe care o avea inainte de a ramane insarcinata. Ce dieta ține…

- Cristina Cioran și fiica sa, Ema au fost infectate cu noul coronavirus in urma cu cateva saptamani. Cele doua s-au insanatoșit, insa singura problema pe care vedeta o are acum sunt kilogramele in plus, pe care nu reușește sa le dea jos. Iata ce a marturisit fosta prezentatoare TV!

- Andreea Mantea nu pune la suflet parerile rautacioșilor care i-au spus ca a luat in greutate, dar a ajuns singura la concluzia ca trebuie sa slabeasca, dupa un weekend in care a dat frau liber poftelor culinare. Vedeta și-a anunțat fanii ca va incepe sa mearga a sala de fitness zilnic și chiar va face…

- Monica Gabor a implinit azi 34 de ani, iar sora ei mai mica nu a uitat sa-i transmita cea mai emoționanta urare. Ramona Gabor și-a sarbatorit sora cu doua postari speciale și doua mesaje impresionante.