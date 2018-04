Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al PNL a decis sa voteze astazi sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale, precum si desemnarea lui Ludovic Orban pentru postul de premier daca liberalii vor castiga alegerile parlamentare. Iulian Dumitrescu…

- Momente incredibile miercuri seara, in platoul emisiunii „Sinteza zilei”, de la Antena 3. Senatorul PSD, Serban Nicolae, a lansat o tema de discutie delicata pentru colegul sau din Parlamentul Romaniei, deputatul PNL Ioan Cupșa. Cel din urma nu a ezitat sa raspunda afirmativ in momentul in care a fost…

- Ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat marti, la Pitesti, ca pregatirile pentru preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliul Uniunii Europene sunt in grafic. "Noi spunem (...) ca Romania este in grafic in acest proces de pregatire, implicand toate…

- Cristi Danileț a demontat zvonurile care anunțau ca președintele Klaus Iohannis ar fi obligat sa puna in aplicare propunerea de revocare a ministrului Justiției. "CCR nu se refera la revocare. Speculațiile privind cazul CK sunt nefondate", a scris judecatorul pe blog-ul sau."Ministrul justiției…

- „Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii. Presedintele Juncker apreciaza in mod deosebit activitatea desfasurata de seful Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, doamna Angela Cristea. Mai mult, ca un context general, Comisia a urmarit si urmareste indeaproape procesul parlamentar…

- In decembrie, dupa ce-a murit Regele Mihai (25.10.1921-05.12.2017), pe toate televiziunile curgeau zi de zi documentare mai vechi sau mai noi, interviuri mai vechi sau mai noi cu sau despre el, in talk-show-uri curgeau comentarii solemne si apreciative, unul dintre numitorii comuni fiind sintagma „mare…