Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, la Cotroceni, un mesaj inainte de rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA.Citește și: PSD vede posibila intrarea la guvernare (surse) „Alegerile din SUA reprezinta un moment de referinta in plan geopolitic. Din perspectiva Romaniei,…

- Un grup de cercetatori de la Universitatea ”Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca alaturi de mai mulți colegi de la universitați din Olanda și SUA au realizat busola electorala in limba romana legata de alegerile electorale din Statele Unite ale Americii. Mai exact ”Trump-metrul” (cum a fost numita aplicația…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca organizarea alegerilor parlamentarfe pe 5-6 decembrie este fundamentala pentru ca Parlamentul sa fie complet funcțional și a putea lua masurile necesare in gestionarea pandemiei. „Ultima zi in care se mai pot depune candidaturile. Intram in linie dreapta pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a susținut, miercuri, 30 septembrie, o conferinta de presa la Palatul Cotroceni. Șeful statului a vorbit și despre acuzele de frauda de la alegerile locale. In mai multe situații, autoritatea electorala a decis renumararea voturilor.Mai intai, Iohannis a salut succesul PNL…

- Fostul candidat la Presedintie, Ramona Ioana Bruynseels, semnaleaza ”disparitia voturilor” de la alegerile locale, solicitand, din pozitia de lider al RE: START Romania, renumararea voturilor, verificarea buletinelor de vot si a proceselor verbale, precum si o ancheta pentru stabilirea vinovatilor.”Partidul…

- Prezența tinerilor la alegerile locale din 2020 a fost de 38,6%, respectiv peste 1,8 milioane de persoane, a anunțat, marți, Consiliul Tineretului din Romania. Procentul este mai mic, insa, fața de cel de la alegerile prezidențiale din 2019 sau de cel de la alegerile europarlamentare.

- Președintele Klaus Iohannis a facut prima declarație dupa alegerile locale, care au avut loc duminica, 27 septembrie 2020. Iata, declarația integrala: „ Ieri au avut loc alegerile locale, in Romania, in condiții speciale, generate de epidemia Covid-19. Vreau sa subliniez de la inceput ca ceea ce am…

- CHIȘINAU, 11 sept – Sputnik. Președintele Republicii Moldove, Igor Dodon, nu intenționeaza sa ceara amanarea alegerilor prezidențiale din cauza situației legate de raspandirea COVID-19. Acesta a precizat, in cadrul emisiunii sale de pe Youtube ”Președintele Raspnde”, ca alegeri vor avea loc in mai…