Stiri pe aceeasi tema

- Vorbind, luni la „Jurnalul de Seara” de la Digi24, despre un nou proiect pentru autonomia Ținutului Secuiesc, care a fost depus in Parlament, președintele UDMR Kelemen Hunor a intrebat de ce un om din Maramureș, Suceava, Botoșani sau Harghita trebuie „sa plateasca Metrorexul și metroul in fiecare an…

- ”PNL a facut bugetul. Ministrul de Finante, daca stiu eu bine, daca nu s-a intamplat ceva in ultimele ore, e de la PNL. Sa fii uimit, dupa ce ai trimis un buget catastrofal in Parlament… acuma ce sa va spun? Au uitat ca banii pentru 26 de spitale, care sunt in programul BEI, acum apare in bugetul pentru…

- O mare parte din Romania a vibrat puternic duminica, 10 decembrie, in județul Dambovița, cete de colindatori au reaprins magia datinilor și obiceiurilor de iarna Inca de la primele ore ale dimineții, in comuna dambovițeana Moroeni, strazile au prins viața, aveai impresia ca ești intr-un periplu prin…

- Nicolae Ciuca a declarat ca nu a fost niciodata in concediu in strainatate. El a precizat ca nu stie daca ajunge o viata sa descoperim Romania. Liderul liberal a marturisit și ca va merge de Craciun in Bucovina. ”Nu am fost niciodata in vacanta in strainatate, in concediu, in city-break si le spun…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben privind intensificari ale vantului, valabila pana duminica seara, in aproape toate judetele tarii. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben privind intensificari ale vantului, valabila duminica, intre orele 10.00 si 23.00.…

- Agenția Naționala de Meteorologie anunța ca vremea se va raci semnificativ, incepand din jumatatea nordica a tarii. Meteorologii au emis o atentionare Cod galben privind intensificari ale vantului, valabila pana duminica seara, in aproape toate judetele. Vantul va atinge viteze de 55-65 de kilometri…

- Meteorologii au emis o atenționare Cod galben referitoare la creșterea intensitații vantului, care va fi valabila pana duminica seara in aproape toate județele țarii. Vantul va atinge viteze cuprinse intre 55 și 65 de kilometri pe ora, iar in sud-est, se vor inregistra viteze de 70-80 de kilometri pe…

- Marți, procurorii DIICOT impreuna cu polițiștii BCCO au efectuat 121 de percheziții domiciliare pe raza județelor Iași, Alba, Hunedoara, Sibiu, Neamț, Bacau, Brașov, Constanța, Cluj, Maramureș, Dolj, Braila, Galați, Vrancea, Argeș, Buzau, Botoșani, Suceava, Timiș, Arad, Mureș, Harghita, Vaslui și in…