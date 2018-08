Ce spune Jandarmeria despre mitingul din 10 august Numarul jandarmilor care vor fi prezenti, vineri, pentru a asigura ordinea la mitingul din Piata Victoriei va fi dimensionat gradual in functie de numarul protestatarilor, au precizat, joi, intr-o conferința de presa, reprezentantii Jandarmeriei. Aceștia i-au indemnat pe participantii la protestul din 10 august sa se delimiteze de incitarile la violenta care au aparut in The post Ce spune Jandarmeria despre mitingul din 10 august appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

