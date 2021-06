Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Salagean intervine in scandalul momentului și aduce acuzații grave la adresa Biancai Dragușanu. In cadrul unui interviu oferit pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars, fosta soție a lui Alex Bodi o face praf pe blonda showbiz-ului romanesc și spune ca ea a fost cea care i-a inchis contul de…

- Alex Bodi a oferit primul și singurul interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce a fost eliberat din arestul la domiciliu. Afaceristul a vorbit despre perioada grea, despre tradari, dar și despre cele trei femei din viața lui: Daria Radionova, Iulia Salagean și Bianca Dragușanu.

- Oana Roman (45 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) au divorțat la notar pe 15 februarie 2021, dupa șapte ani de mariaj. Fostul cuplu are impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 7 ani. La inceputul lunii aprilie, Oana dezvaluia ca fostul ei partener de viața ar fi intr-o relație. „L-am intrebat: «Ai…

- Se anunța o noua impacare in showbiz? Iși mai dau Iulia Salagean și Alex Bodi inca o șansa? In interviul oferit pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars, blondina a declarat ca inca il mai iubește pe afacerist, dar mai ales, ca sentimentele pe care le simte fața de el vor ramane toata viața.

- Iulia Salagean intervine in scandalul dintre Alex Bodi și Daria Radionova, iar fosta soție a afaceristului spune la Xtra Night Show ca e deranjata de faptul ca rusoaica publica imagini cu fetița ei pe conturile de socializare

- Oana Roman și Marius Elisei au divorțat recent, iar cel care pare dispus sa-și refaca viața este fostul soț al vedetei, care are deja o noua iubita. Oana este convinsa ca Marius Elisei are o relație, din cauza careia ii evita compania in ultima vreme. Aceasta a facut primele declarații despre acest…