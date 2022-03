Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu este una dintre cele mai indragite și apreciate creatoare de moda de la noi din țara, iar mulți se intreaba daca vedeta este apropiata de Anamaria Prodan. Iulia Albu a marturisit care este adevarata relație pe care o are cu impresara, dar și cu alte vedete din showbiz.

- Iulia Albu a vorbit despre experiența ei in cadrul competiției ,,Dancing on Ice", la puțin timp dupa ce ea și partenerul sau au parasit-o. Vedeta a spus cum se simte și ce a invațat din emisiunea la care a participat.

- Iulia Albu și-a facut un obicei din a critica vedetele din Romania. Din nou, in vizorul criticului de moda a intrat Andreea Banica, solista care a facut furori cu trupa Exotic in anii 2000. Ce a putut spune fosta soție a lui Mihai Albu despre cantareața nascuta in Eforie Sud. Stilista a reacționat la…

- Fosta soție a lui Mihai Albu a scos la iveala amanunte mai puțin știute din viața ei. Iulia Albu, in varsta de 40 de ani, a renunțat la gaina, disparuta din peisajul ținutelor și asta pentru ca fosta soție a lui Mihai Albu prefera acum, melci africani. „Am 57 de melci africani uriași, doi bulldogi…

- I ulia Albu, care are in prezent emisiune la Antena Stars , e fericita și pe plan profesional, dar și personal. Dupa divorțul de Mihai Albu, vedeta și-a gasit liniștea in brațele lui Mike, barbatul alaturi de care are o relație de aproximativ cinci ani de zile. S-au și logodit, locuiesc impreuna și…

- Teo Trandafir și Iulia Albu nu se au la suflet una pe alta. Prezentatoarea emisiunii „Teo Shoe” a povestit o intamplare care a avut loc pe holurile de la Kanal D intre ea și criticul vestimentar. Andreea Marin a fost invitata in emisiunea „Teo Show” și a marturisit ca a fost ironizata de Iulia Albu.…