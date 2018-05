Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a precizat, luni, ca discutia de saptamana trecuta cu premierul Viorica Dancila, la care a luat parte si Liviu Dragnea, ministrul Finantelor Eugen Teodorovici, dar si consilierul guvernamental Darius Valcov a fost serioasa, pe teme serioase. "Am discutat cam…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat despre relatia cu Viorica Dancila si Liviu Dragnea, pe care i-a invitat pe9 mai, de Ziua Europei, laPalatul Cotroceni. "Din moment ce i-am invitat, sunt bineveniți. Discuția va fi instituționala, noi nu ne intalnim fiindca suntem prieteni, ci atunci…

- Dupa ce s-a intalnit, ieri, cu guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a facut public și schimbul de scrisori dintre el și guvernator. In corespondența, șeful PSD sugereaza ca adancirea dezechilibrelor macroeconomice nu are…

- Opozitia reactioneaza la discutiile dintre conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Liviu Dragnea si Viorica Dancila, de joi seara, din biroul presedintelui Camerei Deputatilor. Senatorul Florin Citu, vicepresedinte PNL, afirma ca BNR trebuie sa vina urgent cu un comunicat de presa in care sa…

- Intalnirea dintre guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, si primul ministru, Viorica Dancila, are loc in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Potrivit Agerpres, Isarescu a ajuns in aceasta dupa-amiaza in biroul...

- UPDATE: Intrevederea presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, cu premierul Viorica Dancila si guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, desfasurata joi la Parlament, a vizat "situatia si evolutiile previzibile ale economiei, cu accent pe factorii de influenta a ratei de inflatie, precum si referitor…

- Cresterea preturilor inregistrata in ultimele luni a fost cauzata de factori externi, este concluzia intalnirii de gradul zero dintre Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Mugur Isarescu, potrivit unui comunicat transmis de Cabinetul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit joi cu președintele PSD, Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputaților. Discuțiile din biroul lui Dragnea au loc in contextul in care Dancila are pe agenda o intrevedere cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.