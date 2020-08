Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, la Palatul Cotroceni, in cadrul unei conferințe de presa, despre campania electorala și alegerile locale ce urmeaza, in condiții de pandemie. El a raspuns și intrebarilor jurnaliștilor pe teme diverse, de la inceperea școlii pana la teme politice. El a precizat ca „organizarea scrutinului in siguranța este posibila daca […] The post Ce spune Iohannis despre posibilitatea ca președintele Romaniei sa fie membru de partid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .