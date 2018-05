Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat, sambata, la Blaj, despre anuntul premierului Viorica Dancila privind vizita Papei Francisc in Romania, presedintele raspunzand zambind: ”Dati-mi voie sa cred ca nu a inteles doamna foarte bine despre ce s-a vorbit acolo”.

- Presedintele Klaus Iohannis a opinat ca prim-ministrul Viorica Dancila, aflat in vizita la Vatican, ar fi facut o confuzie intre o posibila vizita a Papei in Romania si discutiile despre presedintia Consiliului Uniunii Europene, pe care tara noastra o va detine in prima jumatate a anului viitor.…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat, sambata, la Blaj, despre anuntul premierului Viorica Dancila privind vizita Papei Francisc in Romania, presedintele raspunzand zambind: ”Dati-mi voie sa cred ca nu a inteles doamna foarte bine despre ce s-a vorbit...

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, sambata, la Blaj, intrebat despre anuntul facut de premierul Viorica Dancila referitor la vizita Papei Francisc in Romania, ca nu crede ca „doamna a inteles ce s-a vorbit acolo“.

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, sambata, la Blaj, intrebat despre anuntul facut de premierul Viorica Dancila referitor la vizita Suveranului Pontif in Romania ca nu crede ca ”doamna a inteles ce s-a vorbit acolo”.

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, sambata, la Blaj, intrebat despre anuntul facut de premierul Viorica Dancila referitor la vizita Suveranului Pontif in Romania ca nu crede ca ”doamna a inteles ce s-a vorbit acolo”.„Dați-mi voie sa cred ca nu a ințeles doamna foarte bine despre ce s-a vorbit…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut premierului Viorica Dancila sa-si dea demisia, dupa ce aceasta ar fi preferat „sa execute ordinele dela partid“, nu sa tina cont de interesele Romaniei. Solicitarea lui Iohannis va ramane la nivel de declaratie politica in conditiile in care Dancila nu va decide…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bacau, ca vizita in Israel a premierului Viorica Dancila s a facut in secret, fara mandat si il ingrijoreaza secretomania cu care a fost organizata. Referitor la prezenta lui Liviu Dragnea in Israel, Klaus Iohannis a spus cine stie ce intelegeri secrete…