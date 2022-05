Stiri pe aceeasi tema

- Femeile discuta, in general, și in mod particular, despre cum ar trebui sa fie barbații in viziunea lor. Se pare ca nu intotdeauna este bin sa-și spuna parerile in mod public, așa cum a facut-o și Ilinca Vandici. Vedeta, in doua ocazii diferite, la Denise Rifai și in podcastul lui Damian Draghici, și-a…

- Florin Grozea, fostul membru al trupei Hi-Q, a postat un mesaj pe rețelele de socializare pentru Ilinca Vandici, dupa declarațiile controversate facute de vedeta in cadrul podcastului gazduit de Damian Draghici. Prezentatoarea emisiunii „Bravo, ai stil!” a primit foarte multe critici in ultima perioada.…

- Romanița Iovan a devenit mama la varsta de 42 de ani. Fiul ei Albert are acum 15 ani, iar cei doi au o relație foarte stransa. Creatoarea de moda a avut o casnicie de 5 ani cu Adrian Iovan, care și-a pierdut viața intr-un accident aviatic. Vedeta a vorbit recent despre relația cu fiul ei, dar li despre…

- Cu toții știm ca Simona Gherghe este o soție și o mamica model. Vedeta a dezvaluit dupa cat timp de relație s-a mutat alaturi de soțul ei, dar și cat de puternica a fost inca de la inceput conexiunea dintre ei. Prezentatoare de la Mireasa se bucura de una dintre cele mai frumoase casnicii din showbiz-ul…

- Ilinca Vandici și-a revoltat fanii, dupa ce a facut declarații despre soțul ei. Vedeta de la Kanal D, „Bravo, ai stil!” a raspuns la o serie de intrebari incomode, iar unele dintre raspunsuri au fost taxate de fanii ei. Iata ce a putut spune despre soțul ei, atunci cand a fost intrebata ce anume nu…

- „Poziția oficiala a AUR nu poate fi alta decat ceea ce spune legea in Romania”, a declarat Simion pentru Jewish Telegraphic Agency . „Legea spune un lucru și nu este posibil in Romania sa avem o parere diferita,” a precizat acesta, referindu-se la legea care condamna incrimineaza negarea Holocaustului.Intrebat…

