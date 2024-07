Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Nastase a facut prima declarație publica dupa ce s-a aflat ca este la un pas de separare de soțul sau, Ilie Nastase. A vorbit deschis despre mariajul sau cu fostul jucator de tenis și a dezvaluit detalii despre faptul ca a plecat singura in vacanța, in Turcia.Femeia de afaceri a recunoscut ca…

- Ioana și Ilie Nastase sunt din nou separati, dupa o perioada in care parea ca le merge foarte bine. In prezent, fostul tenismen se afla in Cehia unde s-a lansat documentarul ce-l are in prim-plan, in timp sotia lui ar fi ales alta destinatie. Ioana Nasnase a evitat sa dea detalii despre situatia in…

- Amalia Nastase (48 ani) alege Franța ca reședința permanenta. Cunoscuta publicului larg pentru casatoria sa cu celebrul tenismen Ilie Nastase, a anunțat recent ca intenționeaza sa paraseasca Romania pentru a se stabili in Franța. Decizia a surprins pe mulți, dar motivele sunt bine intemeiate și reflecta…

- Nicola, in varsta de 55 de ani și combozitorul Mihai Alexandru au divorțat in urma cu 18 ani, insa de atunci, artista nu a mai fost vazuta in compania vreunui barbat. Ea a povestit cum merg lucrurile in viața ei pe plan personal și cum ar trebui sa fie barbatul alaturi de care sa imparta totul.Nicola…

- Sa fie oare probleme in casnicia lui Ilie Nastase cu soția lui, Ioana? Asta este intrebarea de pe buzele tuturor, dupa ce partenera lui, cu care a mers la Cannes, a postat un mesaj care pare ca ii este adresat fostului mare tenismen.

- Sondajul s a desfasurat in perioada 28 aprilie 2024 ndash; 6 mai 2024, pe site ul ZIUA de Constanta si a strans raspunsuri de la 261 de participanti, avand ca punct de plecare o taxa recent introdusa de autoritatile din Venetia, de 5 euro."Si fara bariere bate vantul in statiunea Mamaia, dar cu ele…

- Ioana Simion formeaza un cuplu cu Ilie Nastase de mai bine de 5 ani, insa casnicia lor nu a fost lipsita de certuri și impacari. Acum, soția fostului mare jucator de tenis face declarații surprinzatoare despre mariajul lor.In urma cu 4 ani, Ioana Simion, in varsta de 48 de ani, se casatorea cu Ilie…

- Ioana Simion a fost casatorita timp de 22 de ani inainte de a-l cunoaște pe Ilie Nastase. Fostul ei soț, cu care și un baiat, lucreaza la Ministerul de Interne și nu au mai pastrat legatura dupa divorț.Inainte de a deveni doamna Nastase, Ioana Simion, a avut o alta casnicie care a durat 22 de ani, potrivit…