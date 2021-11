Ce spune Ilie Bolojan despre viitorul PNL

Stiri pe aceeasi tema

- PNL a avut și momente mai grele in istoria sa recenta, spune liberalul Ilie Bolojan, președinte al Consiliului Județean Bihor. El recunoaște ca partidul nu este in cea mai buna situație in prezent.

- Numele lui Ilie Bolojan, fost primar al Oradei, in prezent președinte al Consiliului Județean Bihor, este pomenit de fiecare data cand este o criza politica. Inclusiv in recenta criza guvernamentala, numele politicianului liberal a fost adus in discuție ca propunere de premier, culmea, nu de catre PNL,…

- Numele lui Ilie Bolojan, fost primar al orașului Oradea și in prezent președinte al Consiliului Județean Bihor, a fost rostit de mulți politicieni care l-ar fi vazut candidat la diverse funcții in statul...

- La inceputul lunii august 2021, primarul Florin Birta și președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, au anunțat intr-o declarație de presa intenția Primariei Oradea și a Consiliul Județean Bihor de a inființa o companie aeriana la Oradea.Tot printr-o declarație de presa, șefii celor doua…

- La inceputul lunii septembrie, Curtea de Apel Oradea a admis recursul locuitorilor din orașul Aleșd și a suspendat executarea unei hotarari de consiliu local referitoare la stabilirea traseului unei „variante ocolitoare” menite sa mute traficul greu de la DN1 (E60), din centrul orașului, pe o așa-zisa…

- Primarul Constantin Toma a transmis un mesaj la finalul vizitei efectuate de fostul primar al municipiului Oradea, Ilie Bolojan, actual președinte al Consiliului Județean Bihor, eveniment care a facut parte din campania de informare pentru referendumul programat pe data de 26 septembire, pentru unirea…

- ”Directorul executiv al companiei CTP Romania, Ana Dumitrache, presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan si directorul general interimar al Aeroportului Oradea, Razvan Horga, au semnat astazi, 30 august, la Oradea, contractul pentru realizarea Terminalului Cargo. CTPark va investi in urmatorii…