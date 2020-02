Stiri pe aceeasi tema

- FC Academica Clinceni și FC Voluntari se intalnesc sambata intr-o partida importanta in privința luptei pentru evitarea retrogradarii, dar și pentru o cauza nobila. Toate incasarile acestui joc vor merge catre Kevin Cristian, un baiețel de doar doi ani care are o boala genetica considerata incurabila,…

- Echipa masculina de baschet SCM „U” Craiova va disputa, in acest weekend, pe teren propriu, partida contra formației Dinamo București. Duelul din Banie se va desfașura sambata, de la ora 19.00, și va conta pentru etapa a 12-a din Liga Naționala de Baschet Masculin ( LNBM ). Partida cu Dinamo va insemna…

- FCSB a urcat pe locul 3 in Liga 1, dupa victoria de duminica, de pe Arena Naționala, scor 2-0, cu CS Universitatea Craiova.Traseul ”in forța” al vicecampioanei Romanei fusese anunțat de patronul de la FCSB, Gigi Becali, in urma cu 2 luni.Iata ce declara Gigi Becali pe 22 octombrie 2019 la Pro x: ” Scrie…

- Dan Petrescu nu a fost foarte încâtat de jocul cu Astra Giurgiu si a facut un anunt care a mirat pe destul de multa lume. "Bursucul" îl vrea Juan Culio în staff-ul lui dupa ce argentinianul îsi va încheia cariera. "Ma așteptam la un meci cu…

- FCSB a urcat pe locul patru in clasamentul Ligii 1, cu 36 de puncte, la 4 lungimi de liderul Astra Giurgiu. La finalul victoriei cu Viitorul, scor 2-0, patronul vicecampioanei Romaniei, Gigi Becali, a reamintit ce a spus la inceputul sezonului, atunci cand echipa se afla departe de zona de play-off,…

- Fundașul dreapta al Universitații Craiova , Alexandru Mațel, a fost foarte bucuros pentru succesul cu FC Voluntari, de ieri seara. Acesta a admis ca succesul a fost obținut cu multa sudoare, dar ca ii da incredere pentru disputa cu FCSB din etapa viitoare. „Este o victorie foarte muncita, ne-am chinuit…

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova a pierdut drastic duelul susținut in Sala Polivalenta, in compania formației SCM Timișoara. Trupa lui Todorov a cedat cu scorul de 69-84, dupa inca un meci modest, iar in acest moment a inregistrat al cincilea eșec consecutiv. Partida a contat pentru etapa a…