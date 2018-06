Ce spune GRECO despre decizia CCR privind revocarea lui Kovesi CCR a decis sa ii ceara expres presedintelui sa emita decretul de revocare a sefei DNA. Propunerea a venit de la ministrul Justitiei, dar CSM a avizat-o negativ. Am intrebat GRECO cum se vede, in opinia expertilor internationali care monitorizeaza mersul justitiei la Bucuresti, acest ultim eveniment si daca independenta procurorilor este afectata, asa cum denunta peste 600 de magistrati, intr-o declaratie publica.



Raspunsul este scurt si tehnic si, asa cum GRECO spune, forul international s-a pronuntat deja in aceasta chestiune in ultimele doua rapoarte pe Romania.



