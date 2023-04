Stiri pe aceeasi tema

- Dupa CFR Cluj - FCSB 1-1, Gigi Becali a avut cuvinte de lauda pentru Florinel Coman, care a marcat golul formației sale. Și-a criticat dur pe David Miculescu și Andrei Cordea. Patronul FCSB a spus ca este de parar ca Florinel Coman (25 de ani) se afla in cel mai bun moment al carierei sale. VIDEO Gigi…

- Gigi Becali a susținut o conferința de presa dupa victoria lui FCSB cu Sepsi, scor 2-1. Patronul roș-albaștrilor a fost mulțumit de rezultat, dar a criticat jocul și pe Valentin Crețu. Becali a laudat schimbarile de la pauza, Ovidiu Popescu in locul lui Edjouma și Miculescu in locul lui Cordea. L-a…

- Gigi Becali este unul dintre cei mai bogați oameni din Romania. Patronul de la FCSB deține in cont o avere cuprinsa intre 325 și 425 de milioane de euro. Care este topul celor mai bogați oameni din Romania și cu ce se ocupa aceștia.

- Gigi Becali este convins ca nu va avea probleme in dosarul in care va fi judecat pentru ca a participat, in anul 2018, la referendumul pentru familie. Patronul FCSB a fost trimis in judecata și ii acuza pe procurori ca vor sa-i faca „zile negre”. Gigi Becali nu are nicio grija privind dosarul votului…

- Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, susține ca Gigi Becali (64), patronul FCSB, a primit oferte de peste 20 de milioane de euro pentru celebrul „Palat” din Aleea Alexandru, noteaza gsp.ro.„E un secret de familie, dar pot sa-l dau. Gigi a primit 23,5 de…

- Gigi Becali este criticat de Ilie Dumitrescu. Patronul FCSB a facut o mutare surpriza la pauza și l-a scos din teren pe Malcom Edjouma, un jucator care a marcat patru goluri in ultimele cinci etape. Echipa omului de afaceri din Pipera a fost invinsa cu 3-1. Gigi Becali, criticat de Ilie Dumitrescu,…

- Hainele complet negre, cu o cruce roșie brodata pe piept și pe caciula, noul look vestimentar pe care Gigi Becali il afișeaza aproape la fiecare apariție publica din acest an, sunt realizate cu materiale cumparate de patronul FCSB, dar designul ii aparține celebrului creator de moda roman Alexandru…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a vorbit despre schimbarea tactica dictata de Gigi Becali pentru meciul cu CS Universitatea Craiova, terminat 1-1. Patronul FCSB a cerut ca Octavian Popescu (20 de ani) sa fie folosit inter, in locul suspendatului Darius Olaru, pentru a-i face loc pe poziția…