- CS Universitatea Craiova a anuntat, marti, intr-un comunicat, rezilierea contractului cu antrenorul Laszlo Balint dupa mai putin de doua luni de la instalare. „Multumim, Laszlo Balint! Universitatea Craiova si domnul Laszlo Balint au pus punct colaborarii. Revenim cu noutati in jurul orei 17:00. Forza…

- Mijlocasul Florin Tanase (27 de ani) a fost transferat la echipa Shanghai Port, din campionatul Chinei, pentru 3 milioane de euro, a anuntat, miercuri, finantatorul FCSB, Gigi Becali. Omul de afaceri a precizat ca Florin Tanase va pleca astazi in China si nu va juca, joi, cu echipa Saburtalo, in Conference…

- Antrenorul Anton Petrea a demisionat de la FCSB, a anuntat, luni, finantatorul Gigi Becali. „Toni e la echipa acum, a zis ca pleaca. Am vorbit de dimineața cu el, a zis ca e la echipa, a zis ‘nea Gigi, daca ehcipa nu joaca, inseamna ca am o problema eu, antrenorul. Nu ințeleg ce se intampla, mai bine…

- Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova, s-a amuzat pe situația de la FCSB. Gigi Becali a anunțat ca antrenorul Toni Petrea demisioneaza de la echipa. Intrebat despre acest lucru, Rotaru a raspuns ironic. „A parasit Gigi echipa? Credeam ca de el e vorba, ați zis ca au ramas fara antrenor”,…

- FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova și Sepsi Sfantu Gheorghe au evoluat joi in prima manșa din turul doi preliminar din Conference League. CFR Cluj și Sepsi s-au impus in meciurile cu Inter D’Escaldes (scor 3-0), respectiv Olimpia Ljubljana (scor 3-1), Universitatea Craiova a remizat cu Vllaznia (scor…

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, recunoaște ca varianta de a-l readuce pe Laurențiu Reghecampf i-a facut cu ochiul dupa ce tehnicianul a fost demis de la Universitatea Craiova. Patronul roș-albaștrilor a explicat de ce nu a apelat din nou la omul alaturi de care a reușit performanțe importante…

- Gigi Becali (63 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a comentat plecarea lui Laurențiu Reghecampf (46 de ani) de la CS Universitatea Craiova. Fanii celor de la FCSB, prin vocea lui Gheorghe Mustața, au transmis ca il vor antrenor pe Laurențiu Reghecampf, liber de contract dupa desparțirea de CS Universitatea…

- Gigi Becali, finanțatorului echipei de fotbal FCSB, e suparat ca a ratat, și in acest an, campionatul. Și-a ales deja antrenorul pentru FCSB și așteapta de la acesta, un raspuns concret pana duminica. FCSB i-a propus lui Toni Petrea, 47 de ani, actual antrenor al roș-albaștrilor, sa ramana și in sezonul…