Ce spune Gica Popescu despre o posibila fuziune FC Farul - FC Viitorul

- Omul de afaceri Sorin Gabriel Strutinsky, condamnat definitiv la Constanta la o pedeapsa de zece ani si opt luni de inchisoare, ar fi fost depistat in Italia. In prezent, omul de afaceri se afla in stare de arest la domiciliu in vederea judecarii cererii de extradare. Sorin Strutinsky este partenerul…

- Gica Popescu (53 de ani), președintele Viitorului, a prefațat meciul cu Dinamo care se va disputa in ziua de Paște. Viitorul primește azi vizita lui Dinamo, de la 18:30, in etapa a 5-a din play-out-ul Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Look Sport+, Digi Sport și TV Telekom Sport.…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul (IPS) Teodosie, a afirmat, miercuri, ca are alergii si nu se vaccineaza impotriva COVID-19, sustinand ca nu ar avea de ce sa faca acest lucru deoarece nu se imbolnaveste. El considera ca preotii nu sunt medici ca sa recomande vaccinul si ca acest lucru ar…

- Operator economic din Constanta, sanctionat pentru nerespectarea programului de lucru.La data de 18 aprilie a.c., in jurul orei 19.15, politisti din cadrul Sectiei 3, aflandu se in exercitarea atributiilor de serviciu, s au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca o societate comerciala, de pe bulevardul…

- Posibilitatea efectuarii de vaccinuri in farmacii este stabilita in lege, dar in prezent nu se are in vedere acest lucru, a declarat ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu. "Nu avem in vedere acest lucru in acest moment (n.r. efectuarea de vaccinuri in farmacii), dar in legea farmaciei este, de altfel,…

- Decizia a fost luata in urma Adunarii Generale a Asociatilor din 25 februarie 2021 si a fost recent publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Se vor desfiinta Inspectoratul Germanischer Lloyd Romania Bucuresti, Inspectoratul Germanischer Lloyd Romania Turnu Severin, si, respectiv, Inspectoratul Germanischer…

- sursa foto: directindustry.com Un grup de lucru intern al Ministerului de Interne discuta soluții pentru dotarea Inspectoratelor județene pentru Situații de Urgența cu echipamente pentru salvarea vieții celor aflați in pericol sa cada de la mari inalțimi, a anunțat luni ministrul de Interne, Lucian…