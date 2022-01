Ce spune George Simion despre dosarul penal deschis la Parchetul General pentru AUR

Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General a deschis dosar penal in rem impotriva AUR pentru minimalizarea Holocaustului intr-un comunicat de presa emis pe 3 ianuarie de partid, intitulat „Experimentele ideologice asupra copiilor din Romania trebuie sa inceteze!”. Copreședintele AUR, George Simion, se intreaba retoric…

- Copreședintele AUR George Simion crede ca formațiunea va fi la guvernare in 2024 și chiar și la alegerile prezidențiale din același an, va avea un candidat cu șanse in turul 2. George Simion a vorbit la Realitatea PLUS despre viitorul partidului sau. “Colaboram cu toata lumea, nu ne vom alia cu nimeni…

- Jandarmul care a cazut de pe cal de 1 Decembrie este cercetat de procurorii militari. Parchetul Militar București a deschis dosarul la sesizarea Jandarmeriei Capitalei. Dosarul a ajuns, luni, la Parchetul Militar si a fost inregistrat. Acesta a fost deschis pentru incalcarea regulilor de insotire si…

- Copreședintele AUR, George Simion, i-a intrebat pe parlamentarii prezenți la ședința plenului pentru votul de investitura al noului Guvern, unde este președintele PNL și al Senatului, absent de la discursuri. „Nu l-am vazut pe domnul Florin Cițu. Unde se ascunde? Ii este frica? Unde este micuțu’? Este…

- AUR demareaza procedura pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Anunțul a fost facut, luni, intr-o conferința de presa susținuta la Palatul Parlamentului, de liderii formațiunii, George Simion și Claudiu Tarziu. „Vom merge pana la capat”, a apus Simion. Știre in curs de actualizare. Raluca…

- Copreședintele AUR George Simion a cerut, marți, de la tribuna Parlamentului, noi consultari intre partidele politice pentru o majoritate care sa formeze un guvern stabil, cat mai repede. El a dat vina pe președintele Iohannis pentru pierderea de timp de 10 zile cu desemnarea lui Dacian Cioloș ca prim-ministru,…

- Copreședintele AUR, George Simion, susține ca mai mulți lideri ai PNL sunt reclamați la DNA, in dosarul in care procurorii anticorupție au anunțat ca au inceput urmarirea penala pe numele deputatului PNL Cosmin Șandru: “Și Rareș Bogdan m-a contactat inainte de moțiunea de cenzura, dar și alții”. George…

- Copreședintele AUR, George Simion, susține ca mai mulți lideri ai PNL sunt reclamați la DNA, in dosarul in care procurorii anticorupție au anunțat ca au inceput urmarirea penala pe numele deputatului PNL Cosmin Șandru: “Și Rareș Bogdan m-a contactat inainte de moțiunea de cenzura, dar și alții”. George…