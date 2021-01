Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, fostul primar al Capitalei și actual senator PSD, critica intentia lui Nicusor Dan de a discuta cu firmele de specialitate pe marginea caietelor de sarcini care vor fi intocmite in vederea reabilitarii retelei de termoficare. Gabriela Firea acuza ca este „un act de coruptie in vazul…

- "Vreau sa va anunt ca incepem procedurile pentru inlocuirea sistematica a retelei de termoficare, e vorba de 60 de kilometri de retea pe care ii platim din fondurile proprii, aproximativ 90 de milioane de euro, si de 200 de kilometri de retea pe care o sa-i platim din fonduri europene, aproximativ 300…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, luni, intr-o conferința de presa, ca Primaria va incepe procedurile pentru inlocuirea rețelei de termoficare din București iar pentru aceasta va fi organizata o licitație in februarie, deschisa atat firmelor de construcții romanești cat și celor…

- Batalia dintre Gabriela Firea și Nicușor Dan continua, chiar daca campania electorala e incheiata. Cei doi iși arunca sageți ori de cate ori au ocazia. Nicușor Dan este de parere ca Gabriela Firea sufera de sindromul „primarului inchipuit”. „Gabriela Firea acum e senator și cred ca romanii sunt curioși…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, reacționeaza la anunțul actualului primar, Nicușor Dan, cel care a anunțat suma alocata pentru termoficare. "864 milioane de euro a fost bugetul alocat in mandatul meu pentru termoficare : subvenții, investiții, reparații etc și nu 15 mil euro, cat…

- Nicușor Dan precizeaza ca desființarea companiilor municipale are mai multe etape. Prețul serviciilor se va reduce considerabil in condițiile in care nu vor mai trece prin companii, afirma edilul. „Am promis și vom desființa companiile municipale inființate de Gabriela Firea, care au dus la o risipa…

- "Alaturi de premierul Ludovic Orban și ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, am semnat azi contractul de finanțare pentru modernizarea rețelei primare de termoficare a Capitalei. E vorba de un proiect in valoare totala de 1,5 miliarde de lei, dintre care aproximativ 87% fonduri europene nerambursabile,…

- "Am avut astazi un dialog online cu reprezentanti ai Comisiei Europene privind sistemul de termoficare din Bucuresti. Suntem in faza de discutii legate de procedurile de finantare europene, despre stadiul documentatiilor depuse si investitiile necesare pentru modernizarea intregii retele din oras.…