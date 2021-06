Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul iscat dupa ce fiul Clejanilor, Fulgy, a fost prins drogat ia amploare. Artistul face acuzații și spune ca ar fi inhalat fum de la studioul lui Alex Velea, acolo unde mai multe persoane au fumat iarba. Citește și: Fulgy face ACUZAȚII dupa ce a fost prins drogat:Am fost pe la Alex…

- Invitat aseara in cadrul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena Stars, Fulgy și-a spus parerea sincera despre Bianca Dragușanu și a șocat pe toata lumea. Fiul Clejanilor este de partea lui Alex Bodi in scandalul cu celebra blonda din showbiz, considerandu-l pe afacerist ”milionarul Romaniei”. Cat despre…

- Dupa ce Fulgy a dat de ințeles ca la studioul lui Alex Velea s-ar consuma substanțe interzise, artistul i-a transmis un mesaj subtil fiului Clejanilor. Iubitul Antoniei a anunțat ca va scoate o noua piesa intitulata ”Ba, de ce ești mincinos?”, insa nu se știe exact daca este vorba despre un diss dat…

- Fiul Clejanilor, Fulgy, a spus astazi la Xtra Night Show cine se face vinovat pentru consumul de droguri. Tanarul de 23 de ani a recunoscut ca s-a drogat, insa a spus cine l-a indemnat spre aceasta situație.

- Scandal monstru in show-biz dupa ce Fulgy, fiul Clejanilor, a fost prins drogat la volan, in seara zilei de 29 mai. Fiul Clejanilor a dezvaluit ca-n seara cu pricina, cand a fost depistat ca a consumat canabis, se intorcea de la studioul lui Alex Velea, unde a facut un gratar cu baieții de la Golden…

- Scandalul iscat dupa ce fiul Clejanilor, Fulgy, a fost prins drogat ia amploare. Artistul face acuzații și spune ca ar fi inhalat fum de la studioul lui Alex Velea, acolo unde mai multe persoane au fumat iarba. „Ieri, m-am trezit, am fost am mancat, iar seara pe la șapte opt am fost pe la…

- Fulgy a avut parte aseara de unul dintre cele mai sincere momente din viața lui. Dupa ce a fost oprit de poliție și acuzat ca ar fi consumat substanțe interzise, fiul Clejanilor a spus adevarul despre droguri. In cadrul live-ului pe care l-a organizat, pe langa faptul ca a marturisit ca nu mai consuma…

- Fulgy continua seria declarațiilor șoc despre consumul de droguri. Fiul Clejanilor a povestit ce a facut inainte de a fi oprit de Poliție. Artistul a mers la studioul lui Alex Velea pentru a-i face o piesa cainelui sau și, surpriza: se consuma substanțe interzise in studioul iubitului Antoniei? Iata…