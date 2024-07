Stiri pe aceeasi tema

- "Firul vieții noastre are trei momente importante: nașterea, casatoria și moartea. La naștere și la moarte nu știu sa va spun cum e, dar simt prin toate emoțiile voastre și ale mele cum e la casatorie. Am oficiat peste 600 de casatorii, ma apropii de 700 și ma bucur de fiecare data", a scris Elena…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a facut radiografia șanselor pe care le au candidații la prezidențiale Intr-un interviu exclusiv pentru Digi24, fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a trecut in revista profilul și șansele candidaților pentru Cotroceni. Basescu este convins ca…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a vorbit la emisunea „In Fața Ta” despre candidații la prezidențiale de anul acesta. „Lasconi ramane favorita mea in acest an”. Despre Ciuca spune ca „Romania s-a saturat de rezerviști”. Basescu crede ca Geoana nu va candida fara susținerea unui partid,…

- Ii avem pe Ciuca, Ciolacu, Geoana, Lasconi, plus alți cațiva care vor mai aparea, candidați de tip euro-atlantist pentru un electorat care este sub 50% sau, ca sa fim indulgenți, sa-l punem la 50%, este compus din naivii care mai cred ca SUA sau Uniunea Europeana ar putea rezolva problemele grave ale…

- Marșul Normalitații, care se desfașoara in București, sambata, de la ora 13:00, a adunat romani imbracați in ie, care militeaza pentru familia tradiționala, in aceeași zi in care, tot in Capitala, este programat, de la ora 16:00 Marsul Bucharest Pride 2024.

- Fostul președinte al Romaniei l-a atacat dur pe fostul premier Victor Ponta. Basescu a spus despre acesta ca și-a obținut funcțiile prin aranjamente politice.„Ponta voia sa fie președinte, dar nu e in stare sa caștige primaria unei comune.

- Judecatorul care supervizeaza procesul penal al fostului președinte Donald Trump la New York l-a acuzat marți de sfidare a curții pentru ca a incalcat un ordin de interdicție care limiteaza ceea ce poate spune despre cei implicați in acest caz.