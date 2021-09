Ce spune Florin Citu despre schimbarea din functie a prefectilor USR PLUS Premierul Florin Citu analizeaza oportunitatea schimbarii prefectilor si subprefectilorPremierul Florin Citu a declarat sambata, la Timisoara, ca analizeaza oportunitatea schimbarii prefectilor si a subprefectilor USR PLUS, dupa ce formatiunea politica care ii sustine a actionat impotriva guvernului din care fac parte, conform Agerpres.Analizam aceasta oportunitate. Eu vorbesc de onoare. Cred ca atunci cand te intorci impotriva propriului guvern, impotriva propriei persoane, pentru ca inca sunt ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

