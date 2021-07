Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CJ Bihor, Ilie Bolojan, a criticat modul in care Guvernul condus de Florin Cițu conduce Romania. „Nu se livreaza cum ar trebui”, a spus Ilie Bolojan. De cealalta parte, Florin Cițu se arata deranjat de astfel de atacuri din partea lui Bolojan, catalogand analiza acestuia in cheia atacurilor…

- Pe fondul conflictului deschis intre echipele care ii susțin pe Florin Cițu și Ludovic Orban, in PNL se discuta varianta ca in cursa pentru șefia formațiunii sa intre Dan Motreanu (50 de ani), o prezența discreta in spațiul public dar cu notorietate in partid. Membru PNL din anii '90, Dan…

- Filialele conduse de Ilie Bolojan (Bihor), Iulian Dumitrescu (Prahova), Dan Motreanu (Giurgiu) si Bogdan Hutuca (Constanta) se situeaza in primele 7 organizatii PNL dupa numarul de delegati care vor vota la Congresul din septembrie, potrivit datelor obtinute de News.ro. Cei patru lideri inca nu si-au…

- Filialele conduse de Ilie Bolojan (Bihor), Iulian Dumitrescu (Prahova), Dan Motreanu (Giurgiu) si Bogdan Hutuca (Constanta) se situeaza in primele 7 organizatii PNL dupa numarul de delegati care vor vota la Congresul din septembrie, potrivit datelor obtinute și unei analize News.ro.Cei patru lideri…

- In cursul acestei zile, liderii liberali indeciși din teritoriu se intalnesc pentru a discuta o eventuala susținere a unui candidat la Congresul PNL din toamna, anunța surse politice. Nehotarate sunt și cele mai puternice organizațiile județene, respectiv Bihor, Alba, Giurgiu, Constanța, Arad.…

- Europarlamentarul Vasile Blaga, unul dintre cei care au pus în opera fuziunea dintre PNL si PDL, le-a cerut sâmbata celor doi candidati la șefia PNL - Florin Cîțu și Vasile Blaga - sa țina partidul unit si "sa îi struneasca” pe "naravasii care dau de mâncare…

- Ludovic Orban și Florin Cițu și-au anunțat prezența la alegerile de sambata, la Oradea, alegeri la care va fi aleasa conducerea PNL Bihor. Singurul candidat este Ilie Bolojan, actualul președinte al organizației și unul dintre liderii de marca ai PNL, care nu s-au decis pe cine vor susține la Congres.…

- Fostul primar al Timișoarei, liberalul Nicolae Robu, spune ca o condiție ”obligatorie” a viitorului președinte PNL ar trebui sa fie ”debarasarea de aliatul toxic USR”: ”a fost o greșeala asocierea PNL cu socialiștii, cu PSD, în 2011, este cel puțin la fel de nociva…