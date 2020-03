Ce spune Firea despre fostul ministru al Sănătăţii: Am fost surprinsă "Am fost si eu surprinsa cand am vazut stirile. Nu ma asteptam la asa ceva. Este normal ca in aceasta perioada sa asteptam ca institutiile statului sa isi spuna ultimul cuvant. Nu cred ca este cazul ca noi, toti ceilalti, sa anticipam sau sa tragem concluzii pripite. La nivel uman, imi pare rau de oricine se afla intr-o astfel de situatie, pe ca a fost sau nu coleg cu mine, fie ca e intr-o alta formatiune politica, sau pur si simplu o persoana. Nu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Elena Udrea a declarat duminica despre Sorina Pintea, aflata in arest preventiv sub acuzatia de luare de mita, ca spera ca este nevinovata, ca este o inscenare, precizand ca a apreciat-o ca ministru al Sanatatii.

- Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatații, a fost arestata preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luata cu puțin timp in urma de magistrații Tribunalului București. Fostul ministru al Sanatații, Sorina Pintea a fost arestata preventiv pentru 30 de zile. Decizia nu este definitiva și poate fi…

- Liviu Pop, fostul ministru al Educației (foto: PressOne) Ionuț Pintea, fiul fostului ministru al Sanatații, susține ca a avut o intalnire cu denunțatorul mamei lui care i-ar fi spus ca unele tranșe de bani au ajuns la Liviu Pop, senator PSD și fost ministru al Educației. Declarația a fost facuta de…

- UPDATE Fostul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, a fost adusa sambata dimineața la sediul central al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), ea fiind audiata, la ora transmiterii acestei știri, de...

- Cristian Tudor Popescu: Exista un virus, mai puternic decat coronavirusul, mai puternic decat toate bacteriile și toate virusurile din sistemul medical. Acela este nu coronavirusul, ci CORUPTOVIRUSUL. Asta ucide mai eficient și decat cancerul. L-am vazut acum acționand.Sigur, pana cand se pronunța o…

- Fostul ministru al sanatatii a fost retinuta vineri seara intr-un dosar deschis de procurorii DNA. Sorina Pintea a fost prinsa in urma unui flagrant organizat de DNA vineri seara. Sorina Pintea si procurorii sunt inca in biroul ei la spitalul din Baia Mare, dar mandatul de retinere pentru 24 de ore…

- Fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a dezvaluit ca sufera de dermatomiozita, fiind diagnosticata in ultima parte a mandatului. „In ultima parte a mandatului am inceput sa ma simt din ce in ce mai rau, dar am crezut ca aceasta stare se datoreaza oboselii. In data de 5 noiembrie 2019 am primit…

- Victor Costache, ministrul sanatații, vrea sa se lupte cu șpaga din spitale și a vorbit despre masuri care sa ajute la eradicarea acestui flagel.Victor Costache a explicat la B1 ca așteapta un punct de vedere din partea juriștilor pentru a vedea daca este posibil ca in contractele semnate la angajare…