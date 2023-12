Stiri pe aceeasi tema

- Cristian, politistul din Botosani gasit mort in cimitir, si-a pus capat zilelor pe mormantul fiicei sale, care s-a stins la numai un an si pe... The post Un polițist botoșanean s-a impușcat in cap pe mormantul fiicei lui appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Devastat de pierderea fiicei sale peste care nu putea trece, un polițist din județul Botoșani a recurs la un gest extrem. Barbatul a mers la cimitir și s-a impușcat in cap pe mormantul copilei in varsta de un an, care se numea Andreea.

- Cristian, un polițist din Botoșani, și-a pus capat zilelor pe mormantul fiicei sale, in ziua in care fata lui și-ar fi aniversat onomastica. Barbatul a fost gasit impușcat in cap, iar anchetatorii urmeaza sa stabileasca imprejurarile in care s-a produs tragedia.

- Un politist in varsta de 47 de ani, din judetul Botosani, s-a sinucis, in dimineata zilei de joi, 30 noiembrie, impuscandu-se cu arma din dotare, potrivit digi24.ro, care citeaza Agerpres. Citește și: Accident la Pitești, langa Spitalul Militar. Doua persoane, luate cu ambulanța Agentul, care lucra…

- Un politist din Botosani a fost gasit, joi, mort in cimitirul din Vlasinesti. Barbatul si-a pus capat zilelor in ziua de Sfantul Andrei, pe mormantul fiicei sale, care s-a stins la numai un an si pe care o chema Andreea. Politistul in varsta de 47 de ani, sef de post la Stauceni, a fost gasit fara […]…

- Un politist in varsta de 47 de ani din judetul Botosani s-a sinucis, joi dimineata, impuscandu-se cu arma din dotare in cimitirul din localitatea Vlasinesti, au confirmat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). Potrivit acestora, agentul lucra la Sectia de Politie Rurala nr. 1. Un…