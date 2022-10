Stiri pe aceeasi tema

- In capitala Rusiei exista in mod vizibil mai puțini barbați in restaurante, la magazine și in general pe strada, la reuniunile sociale. Explicația este simpla: unii dintre ei au fost chemați sa lupte in Ucraina și se afla deja in taberele de instrucție sau pe front, in vreme ce alții au fugit din țara…

- „Intotdeauna, și chiar și astazi, in ciuda tragediei actuale, avem un mare respect pentru poporul ucrainean, cultura, limba, literatura ucraineana și așa mai departe. Noi o sa continuam pe drumul nostru. Vom trata cu respect tot ce ține de Ucraina. Trei milioane de ruși au origini ucrainene. Nu am facut…

- Legendarul șahist Garry Kasparov, unul dintre adversarii fațiși ai regimului Vladimir Putin, a vorbit din nou despre razboiul din Ucraina. „Intotdeauna am spus ca regimul lui Vladimir Putin va deveni inevitabil o amenințare fascista. Nu numai pentru Rusia, nu numai pentru vecinii sai, ci pentru intreaga…

- Eforturile diplomatice ale presedintelui francez Emmanuel Macron ca raspuns fata de agresiunea Rusiei contra Ucrainei au fost un esec si ”profund daunatoare”, a spus fostul secretar general al NATO Anders Fogh Rasmussen intr-un interviu aparut vineri in publicatia franceza Le Point, relateaza Reuters,…

- De luni de zile, Guvernul american comunica direct si in privat cu Moscova pentru a alerta regimul lui Putin asupra ”gravelor consecinte” pe care le-ar avea utilizarea armelor nucleare in Ucraina, scrie The Washington Post in editia sa de vineri, 23 septembrie, potrivit EFE și Agerpres . Consecintele…

- Razboiul din Ucraina și sancțiunile care au urmat nu au reușit sa consolideze „verticala puterii” din Rusia sau sa unifice grupurile politice și de afaceri influente ale țarii. Daca președintele Vladimir Putin ar fi obținut victoria rapida pe care se baza in mod clar cand și-a lansat „operațiunea speciala”,…

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a declarat joi ca este improbabil ca Vladimir Putin sa reuseasca vreodata sa ocupe Ucraina, relateaza DPA. Mai mult, Wallace a spus ca invazia Rusiei in Ucraina "a slabit" si "incepe sa esueze".