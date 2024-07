Stiri pe aceeasi tema

- Mario Fresh și Alexia Eram, in primele randuri la concertul lui Maluma. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care arata cum s-au distrat cei doi la festivalul Neversea vineri seara, pe data de 5 iulie.

- Maluma este unul dintre cei mai așteptați artiști de la Neversea. Va urma pe scena in seara aceasta și și-a adus iubita, dar și fetița in Romania. Cei doi au devenit parinți pe 10 martie și au impreuna o fetița.

- Azi, 05 iulie 2024, distractia constinua la Constanta cu cea de a doua seara a festivalului Neveresea 2024. Fanii de muzica buna si distractie se pregatesc deja pe plaja Modern, unde are loc festivalul. Pana duminica vor fi zile si nopti de distractie la malul marii, in total 150 de artisti vor urca…

- S a facut proba la tortul lui Steve Aoki pentru festivalul Neversea care are loc in perioada 4 7 iulie 2024 in municipiul Constanta.Pentru a demonstra ca se respecta reteta si ca e tortul mare la "impactul" cu publicul, astazi, 4 iulie 2024, s a facut proba.Se stie deja ca Steve Aoki are o traditie…

- Surpriza uriașa in acest an la Neversea! Nimeni nu se aștepta la așa ceva, dar iata ca acum o vedeta de la noi anunța colaborarea momentului. Celebra Nikita susține ca va urca pe aceeași scena alaturi de nimeni altcineva decat Maluma! Avem declarații exclusive, iar Nikita abia așteapta sa cante alaturi…

- Maluma, superstarul columbian de reggaeton și latino-pop, ale carui hituri de top l-au propulsat catre faima internaționala, urca pentru prima data pe scena festivalului Neversea. Artistul a primit multiple nominalizari și premii Latin Grammy. Albumele sale, precum „F.A.M.E.” și „11:11”, s-au bucurat…

- Maluma, superstarul global al muzicii Reaggeaton, vine pentru prima data la un festival din Romania. Iata ce artiști au mai fost confirmați pentru Neversea 2024.MALUMA, superstarul columbian de reggaeton și latino-pop, ale carui hituri de top și colaborari cu artiști precum Shakira, Jennifer Lopez,…

- NICK CARTER, un icon al muzicii pop, membru al celebrei trupe BACKSTREET BOYS vine in premiera in Romania la NEVERSEA! In linup mai urca BEBE REXHA, G-EAZY, MAHMUT ORHAN, DON DIABLO, ALOK, SALVATORE GANACCI și mulți alții. MALUMA, superstarul columbian de reggaeton și latino-pop, ale carui hituri de…