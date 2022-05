Ce spune Dușan Uhrin despre barajul pentru rămânerea lui Dinamo în Liga 1 Dușan Uhrin, antrenorul lui Dinamo, spune ca nu-l intereseaza cu cine va juca echipa la baraj, tot ceea ce vrea este sa-i pregateasca cat mai bine pe jucatori. Cel mai probabil, Dinamo o va intalni pe U Cluj, invinsa marți de Hermannstadt. Pana atunci, Dinamo va juca, vineri, impotriva UTA-ei Arad, acesta fiind ultimul meci din play-off. ”Nu ma intereseaza cu cine vom juca la baraj, eu vreau doar sa-mi pregatesc echipa. Probabil vom juca impotriva lui U Cluj, dar nu asta e important. Nu ma concentrenez foarte mult pe meciurile din Liga 2, ma concentrez doar pe echipa noastra, nu conteaza cu cine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

