- Bacteria a fost descoperita la un student din Wuhan și separat in mostre de la țestoasele cu carapace moale dintr-o piața de produse alimentare, fapt care i-a speriat pe chinezii de rand, unii facand paralela cu COVID-19, potrivit Reuters . Piața alimentara in care probele de la țestoase cu carapace…

- Un caz de COVID 19 in care este implicata o noua subvarianta Omicron, BA.5.2.1, a fost descoperita in orasul Shanghai, a anuntat duminica la un briefing un oficial chinez care a atras atentia asupra complicatiilor cu care se confrunta China pentru a tine pasul cu noile mutatii in contextul politicii…

Katalin Novak a preluat marti presedintia Ungariei de la Janos Ader, relateaza MTI, potrivit Agerpres.