- Ea va ramane internata toata saptamana la un spital militar de langa Washington, unde a avut loc interventia. Casa Alba a precizat ca presedintele Donald Trump a vorbit cu chirurgul inaintea operatiei si si-a vizitat sotia la spital de indata ce a fost posibil.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, insotit de Prima Doamna, Melania Trump, i-a primit marti la Casa Alba cu 21 de salve de tun pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, si sotia sa, Brigitte. Cei patru urmeaza sa ia parte in seara zilei de marti la primul dineu de stat gazduit de Trump de…

- Pretul titeiului a scazut vineri în New York, dupa ce presedintele american Donald Trump a criticat Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC), declarând ca preturile la titei sunt „în mod artificial foarte ridicate”. Titeiul a înregistrat…

- Donald Trump a condamnat presupusul atac chimic din Siria. Președintele american va lua o decizie cu privire la raspunsul Statelor Unite ale Americii in urmatoarele 24 sau 48 de ore. Declarațiile au fost facute in ziua in care Consiliul de Securitate al ONU se intrunește pe aceeași tema a carnagiului…