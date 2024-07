Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte american Donald Trump va fi prezent la un eveniment de campanie in Grand Rapids, Michigan, la o saptamana de la tentativa de asasinat care l-a vizat in timpul unui miting similar din Pennsylvania. Este, de asemenea, primul astfel de eveniment la care participa in calitate de candidat…

- Doug Mills, un fotograf veteran al New York Times, caștigator al Premiului Pulitzer, care fotografiaza președinții mericani din 1983, se afla la doar cațiva pași de fostul președinte Donald Trump la mitingul din Butler

- Tanarul inarmat a țintit un ofițer de pe acoperiș, inainte de a trage spre Trump, a declarat șeriful din comitatul Butler, Michael T. Slupe intr-un interviu acordat The Washington Post.Autoritațile locale au fost avertizate de mai mulți participanți la miting ca au vazut un barbat care se urca pe acoperișul…

- Fostul președinte american Donald Trump a povestit ca un glont i-a lovit urechea in timpul atacului armat de la mitingul electoral din Pennsylvania. Intr-o postare pe Truth Social, el a transmis și condoleanțe familiei participantului la miting care a fost ucis.

- Donald Trump a fost evacuat și ranit, cu sange vizibil la urechea dreapta, de la un miting de campanie in statul Pennsylvania, nord-estul SUA, unde au fost auzite mai multe focuri de arma. Un participant la miting a fost ucis de impușcaturi, iar alți doi

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, este principala varianta de inlocuire a actualului presedinte Joe Biden daca acesta va decide sa nu continue campania de realegere, au indicat sapte surse din interiorul echipei de campanie a lui Biden, de la Casa Alba si din Comitetul National Democrat…

- Nicoleta este o mama eroina atat pentru copiii sai, cat și pentru nepoți. Femeia in varsta de 38 de ani nu a incalcat promisiunea pe care i-a facut surorii sale inainte sa se stinga din viața, iar acum are o familie numeroasa, dar in condiții dificile.

- Gabriela Firea a avut o prima reacție cu privire la desemnarea sa de catre PSD drept candidat la Primaria Capitalei. Președintele PSD București a ținut sa mulțumeasca conducerii Partidului Social Democrat pentru incredere și a dezvaluit care sunt proiectele in care se va implica daca va obține cel de-al…